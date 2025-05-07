Нижнекамская стоматология закрыта на 90 дней за нарушения радиационной безопасности

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Республика
7 мая 2025  12:49

В Нижнекамске приостановлена работа одной стоматологической клиники после выявления серьезных нарушений санитарных норм. Проверка Роспотребнадзора обнаружила, что в учреждении не соблюдались требования безопасности при эксплуатации рентгеновского оборудования.

Среди выявленных нарушений — отсутствие разрешительных документов на использование рентген-аппарата, нерегулярные проверки его технического состояния, просроченный паспорт рентген-кабинета, а также недостаточные меры по обеспечению радиационной защиты для персонала и пациентов.

Нижнекамский городской суд принял решение о временном запрете деятельности клиники сроком на 90 дней с 25 апреля 2025 года. Мера направлена на устранение выявленных нарушений и предотвращение потенциальной угрозы здоровью граждан.

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