Нижнекамские молодожены почтили память героев войны

В Нижнекамске прошла торжественная церемония возложения цветов к Монументу Победы, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В памятном мероприятии приняли участие пары, только что зарегистрировавшие брак, кадеты и представители Управления ЗАГС.

По сложившейся традиции, после официальной регистрации брака новобрачные направились к мемориалу, чтобы отдать дань уважения воинам-освободителям. Эта акция стала символическим мостом между поколениями, подчеркивающим важность сохранения исторической памяти.

«Для нас крайне значимо поддерживать эту добрую традицию, – отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров Татарстана Эльвира Ахметова. – Через такие акции мы передаем молодежи память о подвиге наших предков и выражаем благодарность тем, кто отстоял свободу Родины».

Возрожденная традиция молодоженов способствует укреплению исторической преемственности и сохранению памяти о героизме советского народа в годы войны для будущих поколений.