Ночные работы на улице Челюскина потребуют временного ограничения движения

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Город
14 июня 2025  11:43

В ночь с 14 на 15 июня жителям и гостям Казани следует учитывать изменения в организации дорожного движения на улице Челюскина. Временные ограничения связаны с проведением реконструкции тепловых сетей на участке возле дома №8/12.

Как сообщили в комитете по внешнему благоустройству города, полное перекрытие проезжей части запланировано в период с 23:00 до 5:00. В это время специалисты коммунальных служб будут выполнять аварийно-восстановительные работы на теплотрассе, требующие полного прекращения движения транспорта на указанном участке.

Автомобилистам рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек в ночное время. Для удобства водителей будут установлены временные дорожные знаки, информирующие о перекрытии и направляющие транспортные потоки по объездным путям.

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