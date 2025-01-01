Новогодняя сказка у ёлки: театральные представления в Казани

С 1 по 5 января у праздничной ёлки рядом с Центром семьи «Казан» пройдут яркие новогодние спектакли, каждый из которых посвящён уникальной тематике.
Программа мероприятий обещает быть насыщенной:
1 января зрителей ждёт волшебная история «Щелкунчик».
2 января на сцене оживут «Бременские музыканты», а после спектакля начнётся увлекательная диджей-школа.
3 января состоится представление «Новогодние игрушки», которое подарит атмосферу праздника.
4 января гости смогут насладиться спектаклем на татарском языке.
5 января тема Нового года продолжится в оффлайн-формате.
6 января завершит программу спектакль «Окно в прошлое» и выступление ансамбля «Красная горка».
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