Новогодняя сказка у ёлки: театральные представления в Казани

С 1 по 5 января у праздничной ёлки рядом с Центром семьи «Казан» пройдут яркие новогодние спектакли, каждый из которых посвящён уникальной тематике.

Программа мероприятий обещает быть насыщенной:

1 января зрителей ждёт волшебная история «Щелкунчик».

2 января на сцене оживут «Бременские музыканты», а после спектакля начнётся увлекательная диджей-школа.

3 января состоится представление «Новогодние игрушки», которое подарит атмосферу праздника.

4 января гости смогут насладиться спектаклем на татарском языке.

5 января тема Нового года продолжится в оффлайн-формате.

6 января завершит программу спектакль «Окно в прошлое» и выступление ансамбля «Красная горка».

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