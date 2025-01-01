Новогодняя сказка у ёлки: театральные представления в Казани

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Город
1 января 2025  12:47

С 1 по 5 января у праздничной ёлки рядом с Центром семьи «Казан» пройдут яркие новогодние спектакли, каждый из которых посвящён уникальной тематике.  

Программа мероприятий обещает быть насыщенной:  

1 января зрителей ждёт волшебная история «Щелкунчик».  

2 января на сцене оживут «Бременские музыканты», а после спектакля начнётся увлекательная диджей-школа.  

3 января состоится представление «Новогодние игрушки», которое подарит атмосферу праздника.  

4 января гости смогут насладиться спектаклем на татарском языке.  

5 января тема Нового года продолжится в оффлайн-формате.  

6 января завершит программу спектакль «Окно в прошлое» и выступление ансамбля «Красная горка».  

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Новогодняя сказка у ёлки: театральные представления в Казани
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