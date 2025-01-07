Новогодняя забота: молодогвардейцы поддержали семьи участников СВО

Фото: пресс-служба «Молодой Гвардии» Республики Татарстан

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» вместе с депутатом Госдумы РФ Татьяной Ларионовой поздравили жён и детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии» Республики Татарстан.

Первой навестили семью Марковых — Евгению и её детей Валерию и Мирона. Глава семьи служит на передовой с 2015 года.

«Поздравлять семьи военнослужащих — это наша добрая традиция. В любой праздник — православный, мусульманский или государственный — мы обязательно навещаем семьи бойцов, которые сейчас находятся на СВО. Сегодня мы побывали в двух семьях. Они разные, но их объединяет одно — надежда на скорую встречу с мужем, с отцом. Дети показывают фотографии, рассказывают о своих папах, а жёны мечтают о том, чтобы эта встреча произошла как можно скорее. От каждой семьи исходит тепло и добро. Хочется пожелать всем мира, благополучия и радостных событий для наших детей!» — поделилась Татьяна Ларионова.

Затем молодогвардейцы навестили семью Мурзиных — Марину и её дочь Софию. Муж Марины подписал контракт в 2022 году и уже удостоен семи наград, включая «Георгиевский крест» и медаль «За отвагу». Сейчас семья ждёт второго ребёнка.

«Мы с нетерпением ждём нашего папу и гордимся им. Он для нас — настоящий герой! Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом!» — сказала Марина Мурзина.

«Сегодня мы поздравили семьи военнослужащих, участвующих в СВО, с Рождеством, вручили им памятные и сладкие подарки. Также мы обсудили вопросы, которые волнуют их сегодня. От всей души желаем всем мира и благополучия!» — отметил Руслан Шигабуддинов, депутат Госсовета РТ и руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России».