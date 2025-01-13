Новую схему автобусных маршрутов в Челнах сформируют в I квартале 2025 года

В Набережных Челнах окончательный план маршрутов общественного транспорта будет утвержден в первом квартале 2025 года. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

«К началу 2025 года мы завершим разработку окончательной схемы автобусных маршрутов, учитывая все предложения и замечания горожан», — подчеркнул Магдеев.

Глава города акцентировал внимание на том, что мнение жителей играет ключевую роль в процессе формирования транспортной сети.

Напомним, что в конце 2024 года в Челнах была представлена обновленная маршрутная сеть. Однако после многочисленных обращений горожан в нее внесли корректировки. Например, маршрут № 7 был переименован в № 22, а маршрут № 26 восстановили и сделали кольцевым. Также изменения коснулись маршрутов № 4/6 и № 13.

Теперь власти города работают над тем, чтобы новая схема стала максимально удобной для всех жителей.