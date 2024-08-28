Новый сезон тинчуринцев откроют «Таһир - Зөһрә» и «Родные люди»

Официально свой 91-й сезон Татарский государственный театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина откроет 15 сентября - в день рождения одного из основателей татарского театра, драматурга, актера, режиссера Карима Тинчурина.

По традиции в этот день состоится церемония возложения цветов к месту его захоронения на Архангельском кладбище Казани. В 11.30 в парке Карима Тинчурина будут возложены цветы к бюсту драматурга. А вечером на сцене театра - спектакль «Җилкәнсезләр» («Без ветрил») (12+) по пьесе Карима Тинчурина в постановке главного режиссера театра Туфана Имамутдинова.

Но театр открыл свои двери для зрителей еще в конце июля. А 5 сентября состоится первая премьера сезона - «Таһир - Зөһрә» («Тахир и Зухра») (6+) по пьесе Фатхи Бурнаша. Поставил спектакль актер театра, заслуженный артист РТ Зульфат Закиров. Об этом рассказал директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

- Пьеса Фатхи Бурнаша актуальна и очень созвучна с сегодняшним днем. Эта история об искренней, наивной, чистой любви, конфликтах родителей и детей, которые происходят на фоне неспокойной политической ситуации в мире. Мы хотим донести до зрителей мысль, что за свою любовь нужно бороться, нужно отстаивать свои чувства, несмотря ни на какие жизненные трудности и обстоятельства, - отметил Зульфат Закиров.

18 и 19 сентября театр представит вторую премьеру - спектакль «Туган-тумача» («Родные люди») (12+). Его по собственной пьесе поставил заслуженный деятель искусств РТ, художественный руководитель театра кукол «Экият», режиссер, драматург Ильгиз Зайниев. «Туган-тумача» - история родной бабушки Ильгиза Зайниева. Речь идет о непростой жизни в 1950 - 1970-е годы. После Великой Отечественной войны людей с тяжелыми судьбами стало особенно много и на долю женщин выпали сложные испытания. Получился масштабный спектакль, в котором занята практически вся труппа театра.

Юбилейный, 90-й, сезон стал для театра Тинчурина плодотворным. Театр принял участие в трех международных фестивалях: XXV международном театральном фестивале Театра юных зрителей им. А.А.Брянцева «Молодежь. Театр. Фест», который прошел в Санкт-Петербурге, XVI международном фестивале театров финно-угорских народов «Майатул» в Йошкар-Оле и X международном театральном фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде. Спектакль тинчуринцев «Ашина» по пьесе Ркаила Зайдуллина на фестивале «У Троицы» удостоился победы в двух номинациях: «Лучшая сценография» и «Приз зрительских симпатий».

Первая рэп-опера на сцене татарского театра «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» («Флешка, рэп и любовь») (16+) вошла в шорт-лист национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра». Спектакль тинчуринцев представлен в пяти номинациях: «Лучшая пьеса» (Ильгиз Зайниев), «Лучшая сценография» (Лилия Имамутдинова), «Лучшие костюмы» (Лилия Имамутдинова), «Лучшая исполнительница роли второго плана» (Аделя Хасанова) и «Лучший спектакль». Всего в шорт-лист премии вошло 17 постановок. Следующий этап - голосование - начнется в сентябре 2024 года. Обладатели премии будут объявлены 25 ноября в Самаре.

Театр Тинчурина получил приглашение на участие в международных театральных фестивалях в Великом Новгороде и Челябинске. А в декабре запланированы гастроли в Москве. Кроме того, в Тинчуринском театре состоится II фестиваль-конкурс школьных театров «Театр без возраста» и семейных театров «Семейные традиции» Республики Татарстан.

Развивает театр совместный проект с Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму - уже стартовали три экскурсионные программы: «Театральная чайхана», «Выкуп невесты», «Путешествие по оркестру».