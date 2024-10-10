Новый вариант коронавируса: к чему надо быть готовым?

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В социальных сетях активно распространяется информация о том, что коронавирус является глобальным мошенничеством. Речь идет о том, что это облученная бактерия и лечится заболевание обычным, известным всем нам препаратом - аспирином. Причем авторы сообщений уверяют, что именно Татарстан стал первым регионом в мире, где было совершено такое открытие.

Коронавирус - обман? Якобы медики из Набережных Челнов, проигнорировав протокол Всемирной организации здравоохранения, провели вскрытие на COVID-19. В результате, по словам пользователей мессенджеров, было обнаружено, что при коронавирусе кровеносные сосуды расширяются и наполняются сгустками крови, что препятствует кровотоку, а также уменьшает поток кислорода в организме. И именно это становится причиной смерти пациентов. «Это не что иное, как внутрисосудистое свертывание (сгустки крови). А методом лечения являются антибиотики и антикоагулянты», - говорится в тексте. Китай, мол, уже знает об этом, но не собирается публиковать свои отчеты.

Так ли это на самом деле? Действительно ли COVID-19 - бактерия, которая была подвержена радиоактивному облучению? С этими вопросами «КВ» обратились в пресс-службу Министерства здравоохранения Татарстана.

Специалисты объяснили, что информация целиком и полностью не соответствует действительности и не основана на доказательных фактах:

- Сообщение, в котором фигурирует история о якобы проведенном вскрытии в Набережных Челнах и что COVID-19 вызывает бактерия, а не вирус, распространяется в мессенджерах и социальных сетях как минимум в третий раз. В первый раз Минздрав Татарстана давал опровержение этому фейку осенью 2021 года, во второй раз - в ноябре 2023-го. В историю добавляются какие-то новые детали, но суть остается прежней: это антинаучная информация. Просим критично относиться к информации, распространяемой через мессенджеры и соцсети, и пользоваться официальными источниками.

Заболеваемость растет. Тем не менее в России с начала сентября отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если с 5 по 11 августа ковид был выявлен у 9943 человек по стране, при этом 1100 госпитализированы, то со 2 по 8 сентября заболевание было выявлено уже у 24895 человек, госпитализированы 3166. С 23 по 29 сентября с ковидом в больницы попали 2500 человек, всего он выявлен у 35689 граждан. Увеличение числа госпитализаций за обозначенную неделю произошло в 41 субъекте страны.

Что касается Татарстана, то и здесь с наступлением осени отмечается рост заболеваемости. Для сравнения: с 26 августа по 1 сентября в республике было выявлено 364 случая заболевания коронавирусной инфекцией, а со 2 по 8 сентября - уже 700 случаев.

- За истекший период 2024 года выявлено 15294 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 5,2 процента выше аналогичного периода прошлого года, - сообщили «КВ» в пресс-службе Роспотребнадзора по РТ. - С 23 по 29 сентября зарегистрирован 661 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 14 процентов ниже уровня прошлой недели. В 97,7 процента случаев новая коронавирусная инфекция протекает по типу ОРВИ и бессимптомно.

Отметим, что с приходом осени традиционно увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ. И на самом деле рост заболеваемости - это рядовая сезонная история. Но вирусы постоянно мутируют, что произошло и с коронавирусом.

Опасен ли новый вид COVID-19? Сейчас по стране начал распространяться новый вариант коронавируса - ХЕС. Это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних подштаммов омикрона - KS.1.1 и KP.3.3. Впервые он был обнаружен в Германии в июне этого года. Симптомы нового варианта коронавируса схожи с предыдущими. Это лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния и аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

Специалисты Роспотребнадзора сообщают, что ХЕС наиболее распространен во Франции, также набирает обороты в Германии и Великобритании. Ряд западных докторов считает новый вариант коронавируса более заразным, чем предыдущие. В частности, они предполагают, что именно ХЕС станет доминирующим предстоящей зимой. На начало октября в России выявлено семь случаев COVID-19, относящегося к варианту ХЕС. Заболевшими являются, в частности, жители Ростовской области, Уфы и т. д.

Особых рекомендаций в связи с появлением нового варианта коронавируса специалисты Роспотребнадзора не дают.

Для защиты от ковида в период подъема заболеваемости сотрудники ведомства все так же рекомендуют пользоваться масками, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения и избегать контакта с больными людьми. При недомогании важно оставаться дома и обратиться к врачу, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.