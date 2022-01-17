Новым руководителем Организационного управления исполкома Казани назначен Эдуард Бакулин. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Мэр столицы Татарстана отметил Бакулина как молодого, энергичного руководителя, который успел себя хорошо проявить.

Он пояснил, что до нынешнего назначения Бакулин работал юрисконсультом в одной из компаний, затем был главой отдела администрации Приволжского и Вахитовского районов столицы РТ

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что заместителем прокурора Татарстана назначен Ильнур Ибрагимов.