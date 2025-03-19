Нурлат нуждается в объектах для семейного отдыха

Фото предоставлено пресс-службой АИР

«Муниципальный час» в Агентстве инвестиционного развития РТ на этот раз был посвящен Нурлатскому муниципальному образованию. Оказывается, здесь есть большое количество мест, которые при достаточных вложениях способны приносить гарантированную прибыль. Причем речь идет не о каких-то фантастических суммах, а о вполне доступных малому и среднему бизнесу.

Презентация главы администрации Нурлатского района Дамира Ишкинеева буквально изобиловала предложениями для инвесторов. В конце доклада создалось впечатление, что эта территория - Клондайк для предпринимателей, желающих приобрести готовый бизнес. Что называется, на любой вкус, кошелек и сферу деятельности. Тем более что малое и среднее предпринимательство имеет долю в 13,2% в ВВП. Предприниматели уже трудоустроили 5986 жителей района.

Причем благоприятное географическое положение района (до Казани примерно 280 км, а до Самары только 180 км) позволяет им расширять бизнес за пределами республики. В городе функционирует одна из старейших железнодорожных станций.

Основа экономики района - нефть

По итогам прошлого года валовой территориальный продукт составил 94,6 млрд рублей. Впрочем, вклад «нефтянки» в эту цифру порядка 62%. Каждый год в районе добывают около 2,5 - 3 млн тонн нефти, или 7 - 8% от всей добычи в Татарстане. Далеко не каждый район может этим похвастаться. Здесь ведут деятельность подразделение «Татнефти» и девять малых нефтяных компаний плюс более 20 нефтесервисных компаний. Именно они вносят наибольший вклад в развитие инфраструктуры района. Зарплаты на этих предприятиях выше 60 тыс. рублей. Их сотрудники должны где-то тратить такие деньги. То есть нефтекомпании создают все условия для развития малого предпринимательства.

Кроме того, «Татнефть» в настоящее время желает избавиться от непрофильного актива - продает свой санаторий-профилакторий «Лучезарный». Раньше здесь лечились и отдыхали работники НГДУ «Нурлатнефть».

Востребованность санаторно-курортного отдыха имеется. На территории остались здание, бассейн, процедурные кабинеты, хотя оборудование частично вывезено, сотрудники пока работают в других учреждениях. Однако Ишкинеев заверил, что оперативно можно восстановить работу санатория. И стоит такая малость всего каких-то 36 млн рублей. Причем цена не окончательная, глава района предложил потенциальному покупателю поторговаться.

Отдыхать в районе можно будет не только в санатории. В этом году должно начаться строительство базы отдыха «Туган Як». Ее построят за три года. Концепция данного проекта не слишком оригинальная: семейный отдых. База будет располагаться в самом Нурлате. Участок под строительство граничит с майданом, где проводится Сабантуй, и лыжной базой «Ак Барс». Формат предполагает 13 гостевых домов с баней, банкетный зал с летней верандой, детское кафе с верандой, детский городок, аллею для молодоженов, спа-комплекс с термальным бассейном, павильоны с торговым залом, каток (в зимний период), а также ипподром и велодорожку по всей территории комплекса. В общем, гостям не придется скучать в любое время года. Что-то подобное сейчас, наверное, можно найти только в столице республики или вблизи нее. Планируемый общий бюджет инвестиционного проекта - 220 млн рублей.

Кстати, Ишкинеев рассказал, что администрацией выделен участок площадью почти 4 тыс. кв. метров под строительство детского развлекательного центра в Нурлате. Рядом находятся ледовый дворец, ДК с кружками. Но чего-то для развлечений всей семьей в городе пока нет. И было бы очень неплохо, если к окончанию строительства будущий центр наполнится арендаторами.

Объекты для малого бизнеса

Всего в городе продается больше восьми объектов недвижимости разного назначения. Среди них гостинично-ресторанный комплекс общей площадью 1,2 тыс. кв. метров, недействующий пока Центральный рынок на 1,5 тыс. кв. метров, Дом быта на 1,2 тыс. кв. метров, ТЦ «Эссен» и другие. «Эссен», к примеру, продается за 190 млн рублей. Что значительно дороже санатория. Да даже местный кирпичный завод дешевле - 50 млн рублей. Зато торговый центр расположен в самом сердце Нурлата - рядом с администрацией. Впрочем, там практически любой объект находится в центре, учитывая, что город невелик размерами. В любом случае этот лот явно не для малого бизнеса.

А вот в местной гостинице на 57 мест работает сейчас только ресторан. Хотя востребованность большая: город посещает множество командированных нефтяников. Цена объекта - 78 млн рублей. Эта сумма может быстро окупиться, поскольку в районе разработаны сразу четыре уникальных туристических маршрута. Турпоток за год составляет на сегодня от 7 до 8 тыс. человек.

Есть сырье, но нет производства

Есть в районе и куда более крупные проекты для инвестирования. Как, например, уже упоминавшийся кирпичный завод, расположенный в селе Караульная Гора. Поблизости находится карьер, в котором можно добывать кирпичную глину, что является конкурентным преимуществом этого предложения. Или принадлежащий тому же владельцу Нурлатский асфальтобетонный завод. К слову, он продается за те же 50 млн рублей. Хотя, если честно, скорее всего, эти два объекта продаются не для возобновления производства, а как пустующие здания. Отсюда и относительно невысокая цена.

На территории Нурлатского района находится сразу три месторождения бентонитовой глины, которые были разведаны еще в 40 - 60-х годах: Верхне-Нурлатское, Тарн-Варское и Березовское. И одно из месторождений активно разрабатывалось в советское время. Но нынешний их собственник сильно грешит против экономического развития района. Так что, считает Ишкинеев, этим объектам нужно подыскать нового хозяина. Хотя это дело непростое - у нынешнего владельца есть соответствующая лицензия и неизвестно, захочет ли он расстаться со своей собственностью. Ведущая заседание глава АИР РТ Талия Минуллина оригинально отреагировала на презентацию этого лота: «Как собака на сене: сами не могут, другим не дают».

Впоследствии в районе можно открыть целый керамзитовый завод, использующий в качестве сырья как раз такую глину. Эту идею вынашивали еще в Советской Татарии. Бентонитовую глину используют для приготовления буровых растворов и безводных формовочных смесей для точного литья, в производстве лаков, красок, пластмасс, для очистки питьевой и сточных вод. В общем, есть простор для фантазии!

В районе нет муниципальных промышленных парков. Зато работает один частный «Нурлатский край». Его площадь - 1,1 га. Но резидентами занято только примерно половина территории. Здесь проложены все сети, рядом железнодорожная станция, резиденты получают налоговые льготы.

В прошлом году в районе было произведено сельхозпродукции на 4,1 млрд рублей. В этой сфере работают 47 крестьянско-фермерских хозяйств и более 12 тыс. личных подворий. Яркий пример - кооператив «Восток» перерабатывает молоко в сыр и другую продукцию. В сутки предприятие закупает 10 тонн молока. А может в два раза больше. Но для этого нужно увеличить объемы сбыта.