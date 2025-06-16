Официально: В Казани пройдет финал Суперкубка России по футболу 12 июля

Российский футбольный союз определил место проведения предстоящего матча за Суперкубок России. Соревнование между чемпионом страны «Краснодаром» и обладателем Кубка России ЦСКА состоится 12 июля на стадионе «Казань Арена».

При выборе места проведения организаторы рассматривали несколько городов, включая Нижний Новгород и Москву, однако окончательное решение было принято в пользу казанской арены. Это будет уже второй визит Суперкубка в столицу Татарстана за последние три года - в 2023 году «Казань Арена» также принимала этот престижный матч.

Стадион, введенный в эксплуатацию в 2013 году, обладает богатой историей проведения крупнейших футбольных турниров. В 2017 году здесь прошли три матча Кубка конфедераций, а год спустя - шесть игр чемпионата мира. Кроме того, в 2016 году арена принимала финальный матч Кубка России.

Согласно распоряжению Правительства РФ №1304-р от 23 мая 2025 года, мероприятие включено в перечень официальных соревнований с обязательной идентификацией зрителей. Посетителям матча потребуется предъявить карту болельщика для прохода на стадион.

Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский «Зенит», который в прошлогоднем финале, проходившем в Волгограде, одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:2.