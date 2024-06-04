Офис «Газпрома» в центре Казани откроется к марту 2027 года

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Город
4 июня 2024  08:50
Автор:
Эндже Гарафиева

Строительство офисного здания «Газпрома» в центре Казани планируют завершить не позднее марта 2027 года. Это указано в паспорте объекта, размещенном на ограждении стройплощадки.

Работы ведутся на берегу Кабана. Они стартовали в апреле 2024 года, но сам проект был одобрен еще в 2022 году на градостроительной комиссии под председательством главы РТ Рустама Минниханова.

Новый административно-производственный корпус компании будет построен рядом с IT-парком им. Башира Рамеева, на улице Спартаковская, дом №2. Будущее здание будет состоять из трех башен: 17, 14 и 10 этажей. 

Ранее мы писали, что проект офисного здания площадью 13 тысяч кв.м был утвержден инвестиционным советом еще два года назад, однако «Газпром» откладывал начало строительства.

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