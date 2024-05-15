Ограничения на работу аэропортов в Татарстане сняты – в Минобороны подтвердили атаку БПЛА

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко заявил, что ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске были сняты. Первым от запрета освободли казанскую воздушную гавань – в 09:40 по мск, затем нижнекамскую в 10:05 по мск.

Кореняко заявил, что во время ограничений на запасной аэродромы ушло два воздушных судна.

Напомним, что временные ограничения на приземление и отправление самолетов действовали в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Взлетно-посадочные полосы были закрыты с 07:27.

В Минобороны России подтвердили, что около 07:30 над Татарстаном средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – написали в телеграм-канале Минобороны РФ.

