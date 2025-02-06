Ограничения водоснабжения в Приволжском районе Казани из-за аварийных работ

В Приволжском районе Казани частично прекращено водоснабжение в связи с проведением аварийных работ по адресу: Оренбургский тракт, д. 23д. На время ремонта вода не будет доступна в Военном 2-м городке и Казанском танковом училище.
Потребители в ряде соседних улиц также могут столкнуться с временными перебоями водоснабжения или снижением давления. В зоне возможных неудобств находятся:
🔹 улица Нурсултана Назарбаева (нечетные номера от №9 до №35а),
🔹 улица Спартаковская (четные номера от №78/23 до №90 и нечетные от №111 до №143),
🔹 улица Ипподромная,
🔹 улица Газовая,
🔹 улица Павлюхина (четные номера от №100 до №128 и нечетные от №73 до №103Б),
🔹 улица Шаляпина,
🔹 улица Даурская (четные от №2 до №18),
🔹 Оренбургский тракт (четные от №2 до №102 и нечетные от №1 до №23),
🔹 улицы 1-я Бугульминская, Роторная, проспект Универсиады, Халева, Ярдем, Военный 33-й городок, Актайская, Авангардная, Поперечно-Авангардная, проезд Нужина, Тульская,
🔹 улица Владимира Кулагина (четные от №2 до №10/7 и нечетные от №1 до №9а, строение 2),
🔹 улица Техническая (четные от №4/1 до №62а),
🔹 улица Тихорецкая (нечетные от №17 до №53),
🔹 поселки Калининский, Первомайский и Борисково.
Для жителей, кто нуждается в воде, предусмотрена возможность заказа автоцистерн. Для оформления заявки следует обращаться по телефону: 8 (843)231-62-60.