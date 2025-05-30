Опасные игры школьников на дорогах оказались фейком - Госавтоинспекция по РТ

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Республика
30 мая 2025  14:52
Автор:
Владислав Косолапкин

С 28 мая в ряде российских регионов, включая Татарстан, в соцсетях стали размещать сообщения об опасном увлечении подростков. Согласно распространяемой информации, они бросают какой-нибудь предмет на середину проезжей части, чтобы потом выбежать и подобрать его прямо перед приближающимся транспортом.

Сегодня Госавтоинспекция по РТ опубликовала в своем телеграм-канале опровержение этих сообщений.

«По результатам проверки фактов ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов установлено, что информация о вовлеченности детей в так называемые «опасные игры» не подтверждается», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что с пострадавшими в ДТП детьми и их родителями проведены беседы, эксперты выяснили настоящие обстоятельства инцидентов. Также Госавтоинспекция призывает татарстанцев не поддаваться панике, доверять только проверенной информации и беседовать с детьми о ПДД.

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