Опасные игры школьников на дорогах оказались фейком - Госавтоинспекция по РТ

С 28 мая в ряде российских регионов, включая Татарстан, в соцсетях стали размещать сообщения об опасном увлечении подростков. Согласно распространяемой информации, они бросают какой-нибудь предмет на середину проезжей части, чтобы потом выбежать и подобрать его прямо перед приближающимся транспортом.

Сегодня Госавтоинспекция по РТ опубликовала в своем телеграм-канале опровержение этих сообщений.

«По результатам проверки фактов ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов установлено, что информация о вовлеченности детей в так называемые «опасные игры» не подтверждается», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что с пострадавшими в ДТП детьми и их родителями проведены беседы, эксперты выяснили настоящие обстоятельства инцидентов. Также Госавтоинспекция призывает татарстанцев не поддаваться панике, доверять только проверенной информации и беседовать с детьми о ПДД.