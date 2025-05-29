Оператор ТК «Эфир» Владимир Ладушкин ушел из жизни

На 71-м году жизни ушел из жизни Владимир Ладушкин, один из самых опытных операторов казанской телекомпании «Эфир». Об этом сообщили представители телеканала в своих социальных сетях.

Владимир Ладушкин родился 21 ноября 1954 года и посвятил 23 года своей жизни работе в СМИ. Его карьера телеоператора началась в Сахалинской области, а в 2000 году он стал частью команды «Эфира». За время работы на телеканале он освещал множество значимых событий, включая российские и международные политические, культурные и спортивные мероприятия, а также снимал сюжеты с участием первых лиц страны.

Ладушкин был не только талантливым оператором, но и наставником для огромного числа начинающих специалистов. Многие из тех, кто начинал свою карьеру вместе с ним, сейчас работают на ведущих телеканалах и киностудиях Москвы и Санкт-Петербурга. За свою преданность профессии он был удостоен множества благодарностей от зрителей, администрации Казани и правительства Татарстана.

Несмотря на выход на пенсию в апреле 2022 года, Владимир продолжал активно участвовать в жизни телекомпании до последних дней.

Церемония прощания с Владимиром Ладушкиным состоится 30 мая в 13:30 по адресу: Сибирский тракт, 31а. Похороны пройдут на кладбище в поселке Киндери.