Оперштаб РФ поручил регионами принять дополнительные меры против распространения ковида

Оперштаб РФ поручил регионами принять дополнительные меры против распространения коронавируса. Также было поручено усилить рост вакцинации.

Среди прочих дополнительных мер: усиление контроля за изоляцией зараженных и за контактными, обеспечение работы пунктов вакцинации в праздники, обеспечение до 10 января дезинфекции освобождающихся помещений больниц, школ и вузов. Также поручено обеспечить неукоснительное соблюдение ограничений.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что до выполнения плана вакцинации в Татарстане осталось привить 160 тыс. человек. Всего в республике прививку получили 2,29 млн жителей.