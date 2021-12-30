 Оперштаб РФ поручил регионами принять дополнительные меры против распространения ковида
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Оперштаб РФ поручил регионами принять дополнительные меры против распространения ковида

Также было поручено усилить рост вакцинации. 

Республика
30 декабря 2021  18:23
Автор:
Эдуард Салихов

Оперштаб РФ поручил регионами принять дополнительные меры против распространения коронавируса. Также было поручено усилить рост вакцинации. 

Среди прочих дополнительных мер: усиление контроля за изоляцией зараженных и за контактными, обеспечение работы пунктов вакцинации в праздники, обеспечение до 10 января дезинфекции освобождающихся помещений больниц, школ и вузов. Также поручено обеспечить неукоснительное соблюдение ограничений.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что до выполнения плана вакцинации в Татарстане осталось привить 160 тыс. человек. Всего в республике прививку получили 2,29 млн жителей.

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