От фронтенда до стартапов: как прошла ИТ-конференция «ТАТАР САН-2025»

21 июня 2025 года Казань стала центром информационных технологий, когда в ИТ-парке имени Башира Рамеева прошла конференция «ТАТАР САН-2025». Более 1000 специалистов собрались, чтобы обменяться знаниями и идеями в области ИТ.

В течение дня участники могли посетить лекции и мастер-классы от более чем 25 экспертов. Все желающие могли проголосовать за «Лучшего спикера», и первое место занял Юрий Митус из Сбера с темой о новом подходе к фронтенд-разработке, заработав 250 000 рублей. Второе и третье места заняли Михаил Новотарский и Дмитрий Легостаев, которые получили колонки SberBoom за свои интересные выступления.

Заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев отметил, что в Татарстане трудятся около 40 тысяч ИТ-специалистов, и конференция помогает им объединяться для создания передовых продуктов, востребованных как в России, так и за границей.

Руслан Салимов, управляющий отделением Банка Татарстан Сбербанка, подчеркнул, что это мероприятие — не просто конференция, а точка встречи идей и технологий, где традиции и инновации переплетаются.

«ТАТАР САН-2025» продемонстрировала стремительное развитие ИТ-отрасли Татарстана и открыла новые возможности для сотрудничества специалистов и стартапов, подтверждая статус региона как лидера цифрового прогресса в России.