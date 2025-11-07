От котельных до дымовых труб: на что «Казэнерго» потратит сотни миллионов в 2026 году

В Госкомитете РТ по тарифам 28 октября прошло очередное заседание Экспертного совета при Кабмине РТ. Первым делом на нем рассмотрели корректировку инвестиционных программ АО «Казэнерго» на 2025 - 2026 годы. Забегая вперед, отметим: по итогам обсуждения все поправки были одобрены советом, но с учетом поступивших замечаний.

Ведущий заседание председатель Госкомитета РТ по тарифам Ренат Гайнутдинов без длинных вступлений предоставил слово основному спикеру - представителю «Казэнерго». В этой роли выступил главный инженер предприятия Юрий Никоноров, хотя рядом с ним сидел генеральный директор Фанис Нурмухаметов. За все время мероприятия он только один раз помог подчиненному, ответив на вопрос. Больше не потребовалось.

Не прошел проверку - полностью отключить?

Никоноров сразу же обозначил, что основная задача, стоящая перед предприятием, - это модернизация тепловых сетей, так как их износ составляет около 60%. Впрочем, в ходе дальнейшей дискуссии выяснилось, что у «Казэнерго» есть и другие задачи, по его мнению, не менее насущные.

Корректировка планов этого года, по словам главного инженера, связана с некоторыми изменениями нормативной базы: в частности, с прошлого года каждая отдельная котельная должна проходить экспертизу своего состояния в плане безопасности. Так было и раньше, но сейчас в заключении остались только две опции - готов объект или нет.

То есть если объект не прошел проверку, «Казэнерго» обязано его полностью отключить, что, понятно, чревато большими проблемами для потребителей тепла. Поэтому само предприятие заказывает у специализированных организаций предварительную экспертизу безопасности, чтобы загодя устранить недоделки. На такое предварительное исследование уходит пара месяцев, в отопительный сезон реконструировать котельную нельзя. Вот и переносятся сроки ремонта аж с прошлого года.

На это же обратил внимание один из членов совета, руководитель Межотраслевого совета потребителей при Раисе РТ Тимур Халиков. Он привел в пример котельную на ул. Каштановой, 18. По словам эксперта, этот объект, точнее, перенос сроков по его ремонту обсуждался еще в сентябре прошлого года. И вот спустя больше года обсуждается снова. Когда же будут выполнены все работы на данном объекте? Предположим, зимой и весной их делать не могли по погодным причинам. Затем два месяца ушло на предварительную экспертизу. Но потом были и август, и сентябрь… Сколько же еще требуется месяцев на реконструкцию одной котельной?

Зачем составлять инвестпрограммы и на чем можно сэкономить

Халиков вспомнил о своем давнишнем предложении: рассчитывать и утверждать инвестиционные программы предприятий не на каждый год, а сразу года на три, чтобы каждое заседание не переносить сроки и не корректировать объемы финансирования. «Мы погружаемся в детальный анализ ваших объектов, а через несколько месяцев оказывается, что вы эти объекты убрали из инвестплана. И мы снова обсуждаем корректировки уже по новым объектам, что означает, что мы топчемся на месте», - заявил он. Представитель «Казэнерго» парировал: даже в трех- или пятилетние программы обязательно закрадутся ошибки. Жизнь же не стоит на месте - законы обновляются, материалы дорожают… Но в таком случае возникает закономерный вопрос: а зачем тогда вообще составлять эти инвестиционные программы, если планирование в принципе невозможно?

В ходе доклада Никонорова всплыла весьма интересная деталь, на которую обратила внимание первый заместитель председателя Госкомитета по тарифам РТ Лариса Хабибуллина: оказывается, в ходе тендера на закупку водонагревательного оборудования цена у поставщика вдруг снизилась на 3,39 млн рублей. «Мы сами были в шоке», - только и смог сказать на это представитель «Казэнерго». Он признался, что претензий к оборудованию нет, сейчас оно работает в штатном режиме. Может быть, в будущем специалистам «Казэнерго» имеет смысл заранее изучать рынок, еще перед объявлением тендера? Наверняка можно будет сэкономить (без урона для качества) и на других статьях. И для нас, потребителей, глядишь, не надо будет поднимать тариф на тепло сразу на 12 и более процентов...

На заседании неожиданно выяснилось, что предприятию удалось сэкономить 1,3 млн рублей на внедрении программного комплекса по учету потребляемого газа. Внедрять такую полезную с точки зрения экономии на ресурсах программу им запретил поставщик - якобы это противоречит их политике безопасности. Это как если бы вы закупились в магазине, а вам отказались выдавать чек на том основании, что это нарушает коммерческую тайну их сети. Конечно, сейчас в «Казэнерго» и так знают, сколько газа они потребляют за тот или иной срок, но в общих параметрах. А им хотелось бы получать более детальную информацию по своим расходам.

Отчитываясь об инвестпрограмме на следующий год, Никоноров честно признался, что на его столе уже лежит листок с ее корректировками. Да и сами планы по расходам предприятия на 2026 год вызывают некоторые вопросы.

Так, они включают замену тепловых сетей длиной в 3,41 км на 212,2 млн рублей (если эта сумма, конечно, вдруг не будет скорректирована в следующем году). Также будут заменены четыре котла и модернизированы пять котельных за 127,9 млн рублей. Еще 46,6 млн рублей должны пойти на реконструкцию самих котельных. Отдельной строчкой записана замена семи единиц дымовых труб - на «всего лишь» 9,29 млн рублей. Обновление теплоизоляции обойдется в 7,6 млн рублей.

В приоритете безопасность

Никоноров отдельно отметил, что в первую очередь будут выполняться мероприятия по безопасности, а косметические - только потом. При этом старые трубы уже не работают и только «висят на балансе», а при наличии современного оборудования достаточно использовать только треть площадей имеющихся котельных.

Халиков заметил на это: «Амортизация котельных включает значительные расходы, которые направляются не только на сами котельные, но и на сети. Это важно, так как в СМИ иногда говорят о критической ситуации с сетями.

Проблема не только в амортизации котельных, но и в высоком уровне амортизации сетей, что приводит к нехватке средств именно для тепловых сетей. Это поднимает вопрос о том, что в тарифе компании заложены и прибыль на капитальные вложения, и амортизация, так как других источников привлечения денег нет». Иными словами, раз у предприятия критический износ сетей, то, может быть, стоит направить все имеющиеся средства на их ремонт и замену? А трубами и иными мерами, относящимися больше к городскому благоустройству, можно заняться и потом, когда будут решены первоочередные проблемы?

Еще немного о планах «Казэнерго» на следующий год. В презентации было указано, что удельный расход топлива на выработку гигакалории планируется уменьшить. А вот другой показатель - объем теплопотерь должен вырасти. Причем даже уровень этого года повторяет уровень теплопотерь 2016 года.

Уже в коридоре ведомства Нурмухаметов рассказал корреспонденту «КВ», что при таком износе сетей теплопотери, конечно же, только будут расти. Впрочем, он анонсировал, что на предприятии постепенно будут внедрять автоматизированную систему учета температуры в трубах, расположенных по всему городу. Специальные датчики, прикрепленные к ним, в режиме реального времени будут сообщать диспетчеру об авариях на сетях. Точность определения места аварии - до метра.

Подводя итоги заседания, Хабибуллина сообщила, что 11 миллионов рублей, которые «Казэнерго» не смогло освоить в прошлом году, будут перенесены на текущий. Инвестпрограмма «Казэнерго» на 2026 год в целом одобрена, но все еще требует существенных уточнений. Никоноров со своей стороны отрапортовал, что предприятие стабильно работает: нет ни спадов, ни заметных успехов.