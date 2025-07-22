От монолита до отделки: В Казани продолжается строительство центра «Ярдэм»

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Город
22 июля 2025  11:02

На территории строящегося реабилитационного комплекса «Ярдэм» завершился важный этап строительных работ. Подрядчики выполнили монолитные конструкции и кровельные работы, сейчас ведется прокладка инженерных коммуникаций. В ближайшее время начнутся отделочные работы и оснащение центра специализированным оборудованием.

Трехэтажное здание проектировалось с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Инфраструктура включает лифты, удобные лестничные переходы и другие элементы безбарьерной среды. На первом этаже разместятся вестибюль, гардеробная и пищеблок. Второй этаж оборудуют под реабилитационные кабинеты, массажные комнаты и 25-метровый бассейн с адаптированным спуском. Третий уровень отведен под учебные аудитории, комнаты социально-бытовой адаптации и многофункциональный конференц-зал.

По прогнозам, после ввода в эксплуатацию центр сможет ежегодно обслуживать более 15,6 тысячи человек. Наряду с основным зданием будет задействован инклюзивный спорткомплекс «Дан», что позволит увеличить общий месячный охват до 1,3 тысячи посетителей.

Уже действующий центр «Ярдэм», работающий с 2013 года, за десятилетие оказал помощь 23,1 тысячам человек. Новый объект расширит спектр предоставляемых услуг, включая обучение системе Брайля, компьютерной грамотности и социально-бытовым навыкам. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Ярдэм» и республиканских властей.

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Новости
От монолита до отделки: В Казани продолжается строительство центра «Ярдэм»
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