Отец поддержал сразу, мама волнуется: сегодня из Казани на учебный полигон отправили мобилизованных

Сегодня из Казани, Военный комиссариат Приволжского и Вахитовского районов, в очередной раз отправил мобилизованных на военный учебный полигон. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«Сегодня всех прибывших отправят на пункт сбора, потом в учебную часть, где они пробудут порядка месяца», — сообщил представитель военкомата.

Близкие пришли проводить бойцов. Многие из них получили повестки в эту пятницу, но есть и те, кто пришел по собственному желанию. Так, 19-летний Антон рассказал, что не дожидался повестки.

«Конечно, родители переживают. Отец поддержал сразу, мама волнуется, но решение приняла. Только попросила вернуться живым», — рассказал журналистам доброволец.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Миндортрансе Татарстана выделили 25 грузовиков для проведения частичной мобилизации. На территорию Казанского высшего танкового училища уже прибыло 23 машины. Кроме того, в Набережных Челнах на поддержку мобилизованных выделили 20 млн рублей из резервного фонда. Также мэр города потребовал от УК сделать семьям мобилизованных перерасчет по квартплате с учетом выбывших на военную службу.