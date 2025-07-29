«Пайкан» может выкупить нападающего «Рубина»

Иранский «Пайкан» заинтересован в выкупе 18-летнего форварда «Рубина» Касры Тахери, утверждает Persian Soccer. Футболист присоединился к клубу 10 июля на правах аренды и успел забить четыре гола в пяти контрольных матчах. Главный тренер «Пайкана» Саид Дагиги намерен оформить полноценный выкуп игрока, тогда как «Рубин» запросил за форварда 2 млн евро при рыночной стоимости в 100 тысяч.

Напомним, что Тахери находится в системе казанцев с февраля 2024 года. Его трансфер обошёлся клубу в 35 тысяч евро. Нападающий успел провести шесть матчей за «Рубин», но не отличился результативными действиями.