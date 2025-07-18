«Пари НН» представил билетную программу на игру с «Краснодаром» в Казани

«Пари НН» представил билетную программу на матч с действующим чемпионом страны «Краснодаром», встреча 1-го тура РПЛ вынужденно пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». В продажу поступили билеты только на Восточную трибуну стадиона, их стоимость варьируется от 200 до 1000 рублей. Для сравнения, стоимость билетов на игру между «Рубином» и «Зенитом» начинается от 400 рублей.

«Пари НН» начнёт чемпионат игрой в Казани из-за ремонтных работ на домашнем стадионе. Встреча с «Краснодаром» состоится 20 июля и начнётся в 15:30.