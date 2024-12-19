Парк общественного транспорта Казани пополнился 39 новыми троллейбусами МАЗ

В столице РТ прошла торжественная презентация новой партии троллейбусов Раису РТ Рустами Минниханову и мэру города Ильсуру Метшину. Торжественное мероприятие проходило у стен Казанской ратуши.

Айдар Абдулхаков, глава МУП «Электротранс», сообщил, что новые низкопольные троллейбусы МАЗ-303Т22 оснащены более мощными кондиционерами в салоне, LED-освещением и функцией наклона кузова для более простой посадки. Троллейбусы вмещают 90 человек и оборудованы 34 сидячими местами. Кроме того сообщается, что машины могут автономно проехать до 2 километров при отключении электроэнергии.

После введения в эксплуатацию новой партии планируется постепенное замещение ими отработавших свой срок машин на маршрутах № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Общий парк троллейбусов в Казани на данный момент составляет 186 единиц.