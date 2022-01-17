Парки Казани в период праздников посетило более 500 тыс. человек

Парки Казани в период новогодних праздников посетило более 500 тыс.человек. Всего в этом году украсили 16 парковых зон. Об этом сообщает мэрия города.

На территории столицы Татарстана 15 января завершилась зимняя программа «Вот-вот», которая длилась почти месяц с 17 декабря. Она включала 87 бесплатных мероприятий в 24 парках, отмечает исполком.

Также в этом году отметили 5-летие катка в «Черном озере». Хедлайнером мероприятия стал исполнитель M’Dee. С момента открытия на нем прокатились более 70 тыс. человек.

По данным мэрии, смотровую площадку в «Чаше» посетили 13 тыс. горожан и гостей. А Новый год у главное елки и в парке «Черное озеро» встретили 50 тыс. человек.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани елочные городки прекратят работу после 16 января.