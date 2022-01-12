 В Казани елочные городки прекратят работу после 16 января
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В Казани елочные городки прекратят работу после 16 января

Финальным событием станет акция «Добрый каток».

Город
12 января 2022  10:17
Автор:
Ольга Ильина

Казанские елочные городки после 16 января прекратят свою работу. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

Завершающим новогодние праздники событием станет акция «Добрый каток». Мероприятие состоится 15 января в 13:00 в парке «Черное озеро». Планируется провести благотворительный аукцион, собранные средства с которого направят в фонды имени Анжелы Вавиловой и «Забота».

Также мэрия Казани поделилась статистикой за новогодние праздники. За период с 20 декабря по 10 января в столице Татарстана провели более 200 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Их посетили около 300 тыс. казанцев и туристов. Новый год в парке «Черное озеро» и на площадке у Центра семьи «Казан» встретили более 35 тыс. человек.

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