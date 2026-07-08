Партии готовятся к битве за Госдуму: эксперты Татарстана о предстоящих выборах

Предстоящие выборы депутатов Государственной Думы IX созыва станут важнейшим этапом для всей российской политической системы. Президент Владимир Путин ранее назвал избирательный процесс проверкой её устойчивости и способности отвечать на новые вызовы. Эксперты Татарстана на площадке «Экспертного клуба» обсудили перспективы парламентских партий, их идеологические акценты и особенности кампании в условиях изменившейся общественно-политической повестки. Главный вывод: все политические силы сегодня занимают патриотические позиции, а основная борьба развернётся вокруг социально-экономических программ.

Выборы на фоне новых вызовов

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев считает, что новый состав Госдумы будет формироваться с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

— Действующий состав Государственной Думы — это состав мирного времени. Специальная военная операция изменила всё: людей, оценки, смыслы. Новый состав Думы будет формироваться под новые вызовы, — заявил он на заседании клуба.

По его словам, все парламентские партии сегодня занимают патриотические позиции, поэтому основная конкуренция развернётся вокруг внутренней социально-экономической повестки. Перед «Единой Россией» стоит задача сохранить лидерские позиции, тогда как остальные политические силы будут стремиться расширить своё представительство в Госдуме.

Бикеев также обратил внимание на роль политических лидеров в регионах и на федеральном уровне. Он отметил, что у всех партий есть шансы на успех, но отсутствие ярких фигур может стать серьёзным минусом.

— Очень многие люди ориентируются на лица: «а кто у вас есть?» — подчеркнул эксперт.

«Единая Россия» делает ставку на стабильность

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил, что не ожидает существенного изменения конфигурации нижней палаты парламента после выборов. По его словам, «Единая Россия» связывает свою кампанию с ответственностью за стабильность и развитие страны .

— Партия «Единая Россия» несёт ответственность за стабильность. Именно она консолидирует общество, и её список, возглавленный признанными лидерами, отражает запрос на развитие и суверенитет. Остальные партии, безусловно, поборются за повышение своих рейтингов, но принципиального изменения конфигурации Думы я не жду, — сказал Морозов.

Говоря об идеологических различиях партий, он отметил, что в современных условиях все политические силы должны учитывать патриотическую повестку, а главным критерием для избирателей становится не риторика, а реальные результаты работы.

— Наш подход — не обещать, а делать. Именно конструктивная программа, а не громкие слова, становится главным критерием, — подчеркнул депутат.

Конкуренция моделей патриотизма

Заведующий кафедрой международных отношений ИМО КФУ Андрей Большаков отметил, что российская политическая система уже длительное время работает в условиях внешних вызовов, и выборы станут очередным этапом проверки её устойчивости .

Кандидат политических наук Зоя Силаева считает, что предстоящая кампания пройдёт в условиях внешнего давления, что неизбежно задаёт рамку для партийной конкуренции. Основная борьба, по её мнению, развернётся вокруг разных моделей патриотизма и социальной политики . Эксперт выделила несколько направлений: государственно-централизованный подход «Единой России», историко-советский патриотизм КПРФ, социальный патриотизм «Справедливой России», модернизационный курс «Новых людей» и другие.

Результаты — главный критерий

Член Общественной палаты РФ, доктор педагогических наук Ольга Павлова отметила, что ключевым фактором на выборах станет способность партий предлагать конкретные решения, а избиратели будут обращать внимание на реальные результаты работы в экономике, социальной сфере, развитии регионов и поддержке участников СВО .

Эксперт также подчеркнула особенности Татарстана, где партии работают с населением не только в период выборов, но и в рамках постоянного взаимодействия с жителями.

— Уверена, что главным критерием оценки для избирателей станет способность политических сил не только обозначать проблемы, но и предлагать профессиональные, реалистичные механизмы их решения. Именно на этом сегодня строится доверие общества, — резюмировала Ольга Павлова.