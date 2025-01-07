Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани орденом за строительство храма

news_top_970_100
Город
7 января 2025  16:34

Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, первый вице-мэр Казани Денис Калинкин был награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского за строительство храма на территории ДРКБ.

Вручение высокой награды произошло в соборе Казанской иконы Божией Матери. Орден вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Напомним, что в 2024 году Денис Калинкин, вместе с помощниками, возвели храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории Детской республиканской клинической больницы.

news_right_column_240_400
Новости
Вице-премьер Хуснуллин подарил мальчику встречу с театром
Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани орденом за строительство храма
Казань и Нальчик свяжет новый авиарейс
Жителей Татарстана предупредили о резком ухудшении погоды
Россия оказалась в числе лидеров мировых школьных олимпиад
В Казани автомобиль врезался в столб: пострадали женщина и двое детей
Более 5 тысяч детей-сирот получили жилье в Татарстане за 11 лет
На новогоднюю елку и на каток – в «Калейдоскоп»!