Патриарх Кирилл наградил первого вице-мэра Казани орденом за строительство храма

Как сообщается на сайте Татарстанской митрополии, первый вице-мэр Казани Денис Калинкин был награжден орденом Святого благоверного князя Даниила Московского за строительство храма на территории ДРКБ.

Вручение высокой награды произошло в соборе Казанской иконы Божией Матери. Орден вручил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Напомним, что в 2024 году Денис Калинкин, вместе с помощниками, возвели храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» на территории Детской республиканской клинической больницы.