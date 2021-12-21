 Патяшина: дети старше семи лет должны быть в масках на утренниках и елках в детсадах
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Патяшина: дети старше семи лет должны быть в масках на утренниках и елках в детсадах

На входе в дошкольное учреждение у каждого ребенка измерят температуру. 

Республика
21 декабря 2021  12:22

На утренниках и елках в дошкольных образовательных учреждениях дети старше семи лет обязаны быть в масках. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина. 

“Маски на детей с семилетнего возраста будут будут обязательны на новогодних представлениях”, - сказала Патяшина. 

Кроме того, перед входом в здание у каждого ребенка будут измерять температуру. При этом необходимо, чтобы родители соблюдали все санитарно-эпидемиологические требования, объяснила спикер.

Напомним, в этом году в Татарстане родителей с медотводом и одной прививкой не пустят на елки в детсадах.

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