Павел Козенко стал победителем I Республиканского конкурса патриотической песни

Уроженец Болгара и участник специальной военной операции Павел Козенко стал обладателем Гран-при I Республиканского конкурса патриотической песни, который прошел в Казани в День России. Его композиция «Будни ДШБ» получила высокие оценки жюри и зрителей.

В других номинациях победили: Олег Липатов за песню «Я вернулся» (лучшая песня), Лилия Мантова с «Довоюй, родимый» (лучшее исполнение), Рамиль Саляхов с «Пограничный столб» (лучшая музыка) и Галина Сальцина с песней «Вернитесь» (лучший текст). В специальной номинации лучшей признана Алиса Смолина за «Этот славный День Победы».

Концерт прошел у Центра семьи «Казан» и собрал около 40 участников. Победители получат денежные призы и возможность записать свои песни в студии. Несмотря на отсутствие Павла Козенко на награждении, он продолжает писать стихи и песни, вдохновляясь своей малой родиной и близкими.