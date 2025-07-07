Пенсионерка из Чистополя лишилась 813 тысяч рублей из-за мошенников

В полицию Чистопольского района обратилась 66-летняя местная жительница, ставшая жертвой финансовых мошенников. По словам пенсионерки, в начале мая ей позвонил неизвестный, предложивший «выгодные инвестиции». Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Чистопольскому району.

Злоумышленник убедил женщину, что она может легко заработать, и та согласилась переводить деньги на указанные счета через систему быстрых платежей. Под предлогом «инвестирования» мошенники заставили ее открывать новые банковские счета, брать кредиты и даже предоставлять удаленный доступ к своему телефону, раскрывая данные карт.

В результате за два месяца пенсионерка потеряла 813 000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: не вкладывайте деньги в сомнительные проекты, особенно если вам навязывают их по телефону. Прежде чем инвестировать, проконсультируйтесь со специалистами.

