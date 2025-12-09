Пенсионерка из Нурлата лишилась 2 млн рублей из-за звонка лжепрокуроров

В Татарстане зафиксирован очередной масштабный случай мошенничества. 62-летняя жительница Нурлата стала жертвой аферистов, представившихся сотрудниками военной прокуратуры, и лишилась двух миллионов рублей.

Согласно информации МВД по республике, в течение недели пенсионерке поступали телефонные звонки от неизвестных лиц. Злоумышленники заявили, что ее подозревают в финансировании Вооруженных сил Украины, а банковские сбережения якобы находятся под угрозой незаконного перевода. Для «проверки подлинности купюр» они потребовали передать все накопления.

Поверив мошенникам, женщина дважды встречалась с ними около своего дома и отдала деньги. Осознав обман лишь спустя двое суток, потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что телефоны преступников зарегистрированы в Самарской и Челябинской областях.

МВД Татарстана в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность: не вступать в разговоры на финансовые темы с незнакомцами, не сообщать реквизиты карт и ни при каких обстоятельствах не передавать деньги или ценности лицам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов или банков.