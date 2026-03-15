В Татарстане 10 тысяч медиков в этом году получат новую форменную одежду

Программа обновления медформы реализуется при поддержке Раиса РТ с 2022 года. За это время медработникам передали 60 тысяч изделий. В 2025 году проект успешно опробовали в казанских больницах — для сотрудников разработали персональную форму и внедрили систему автоматизированного хранения с индивидуальными ячейками.

В 2026 году стартует новый трёхлетний этап: форму получат 10 тысяч сотрудников ста учреждений. Цвет одежды зависит от профиля подразделения — стационар или поликлиника, хирургия или терапия. Вся форма шьётся из российских тканей и соответствует единому стилю.

Продолжается внедрение персонализированного учёта, что позволяет рационально использовать бюджетные средства. По отзывам медиков, новая форма повышает комфорт и безопасность. Проект развивается на базе инвестиционного соглашения с оператором по обработке текстиля, подписанного ещё в 2013 году.