В Татарстане 10 тысяч медиков в этом году получат новую форменную одежду

news_top_970_100
Республика
15 марта 2026  09:30

Программа обновления медформы реализуется при поддержке Раиса РТ с 2022 года. За это время медработникам передали 60 тысяч изделий. В 2025 году проект успешно опробовали в казанских больницах — для сотрудников разработали персональную форму и внедрили систему автоматизированного хранения с индивидуальными ячейками.

В 2026 году стартует новый трёхлетний этап: форму получат 10 тысяч сотрудников ста учреждений. Цвет одежды зависит от профиля подразделения — стационар или поликлиника, хирургия или терапия. Вся форма шьётся из российских тканей и соответствует единому стилю.

Продолжается внедрение персонализированного учёта, что позволяет рационально использовать бюджетные средства. По отзывам медиков, новая форма повышает комфорт и безопасность. Проект развивается на базе инвестиционного соглашения с оператором по обработке текстиля, подписанного ещё в 2013 году.

news_right_column_240_400
Новости
«Рубин» и «Локомотив» встретятся в Казани в матче 21-го тура РПЛ
Беженцы и вынужденные переселенцы смогут получать бесплатную юридическую помощь
В Татарстане капремонт охватил 121 дом и десятки школ, больниц и детсадов
КАМАЗ продлил серию без побед до семи матчей
Казань вошла в число лучших городов России по работе с бездомными животными
Татарстан приглашает разработчиков ИИ на всероссийский кибертурнир Game AI Contest Arena
В Казани при пожаре из-за непотушенной сигареты пострадали два человека