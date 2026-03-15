«Рубин» и «Локомотив» встретятся в Казани в матче 21-го тура РПЛ

Сегодня, 15 марта, на «Ак Барс Арене» пройдёт игра между казанской командой и московским «Локомотивом». Начало — в 19:00, прямая трансляция на «Матч ТВ».

«Рубин» подходит к матчу с кадровыми потерями: из-за травм не сыграют Мирлинд Даку, Угочукву Иву, Далер Кузяев и Антон Швец, дисквалифицированы Игнасио Сааведра и Жак Сиве. У «Локомотива» травмирован Сергей Пиняев.

В прошлом туре «Рубин» дома обыграл «Краснодар» (2:1) — это первая победа под руководством испанца Франка Артиги. Казанцы занимают восьмое место в таблице. «Локомотив» идёт третьим, уступая лидеру пять очков при игре в запасе, и не проигрывает шесть матчей подряд.

История встреч складывается в пользу гостей: в последних десяти играх «Локо» победил шесть раз, трижды была ничья, и лишь однажды выиграл «Рубин». В первом круге москвичи взяли верх с минимальным счётом 1:0.