Пересядут ли казанцы на экологичные автобусы и трамваи?

17 июня в Казанской Ратуше состоялась XXXIX сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. Центральным докладом стало выступление директора Агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерии Маршаловой. Она остановилась на самом главном в жизни города - стратегии устойчивого развития города до 2030 года с перспективой на 2040 год. А уже внутри доклада приоритет был отдан экологическим вопросам.

Маршалова отметила, что по итогам 2023 года Татарстан попал в лидеры среди регионов страны по уровню устойчивого развития и внедрения ESG-критериев. Казань же стала лидером среди городов России в блоке «Окружающая среда». Кроме того, столица Татарстана занимает третье место по качеству городской среды среди российских городов, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу, что вполне понятно, учитывая разницу в бюджетах.

За последние 20 лет в Казани высадили 882 тыс. деревьев, благодаря чему зеленые насаждения занимают почти треть территории города, отметила Маршалова. Хотя казанцы могут видеть, что с озеленением не везде одинаково хорошо.

В докладе прозвучало и то, что продолжительность жизни горожан достигла показателя в 76,5 года. Это ли не свидетельство постоянно улучшающейся экологии?

Далее Маршалова коснулась текущих проблем. Проведенный их агентством опрос казанцев выявил, какие экологические проблемы их больше всего беспокоят. Судя по ответам, получается, что это переработка отходов, загрязнение воздуха и состояние водоемов.

И причин для беспокойства хватает. С 2010 по 2024 год количество твердых коммунальных отходов (ТКО) выросло втрое, достигнув 1800 тонн в сутки. На сегодня на каждого казанца в год приходится в среднем около 434 кг отходов. А среднероссийский показатель меньше на 40 кг. В общем, растущее благосостояние казанцев может выйти им боком.

Выход - в переработке некоторых видов отходов. И в этом деле есть кое-какие подвижки. За прошлый год региональный оператор по обращению с отходами УК «ПЖКХ» отобрал 5300 тонн вторичных материальных ресурсов из контейнеров, которые часто называют желтыми сетками. Все это переработано, а не легло мертвым грузом на свалку. Но получается, что на одного жителя приходится всего около 4 кг перерабатываемого мусора. Это мизер по сравнению с ежегодными отходами в 434 кг на человека. Поэтому Маршалова озвучила амбициозную цель, заложенную в стратегии развития города: к 2030 году вовлечь не менее 40% горожан в процесс раздельного сбора мусора. Ждать результата осталось каких-то пять лет. С одной стороны, потребительские привычки меняются десятилетиями, с другой - мы и не на такое способны. Вся надежда на сознательность каждого казанца.

Ну а для организаций городские власти рассматривают возможность предоставления льгот операторам по обращению с отходами. Это в русле поддержки экологических инициатив. Пока это только проекты, но рассматриваются льготные условия аренды территорий и помещений, упрощенный порядок оформления документов, а также информационная и юридическая поддержка. Чтобы получить такую поддержку, нужно будет представлять регулярно отчеты о количестве собранных фракций переработанных отходов.

Докладчица отметила, что (как и в других крупных городах) в Казани два преобладающих источника загрязнения атмосферы - промышленность и транспорт. Причем на долю последнего приходится от 40 до 70% антропогенных выбросов, или порядка 74 тыс. тонн. Поэтому стоит развивать более экологичный электротранспорт. Так, в 2024 году более 35% от пассажиропотока передвигались по городу на трамваях, троллейбусах и метро. Троллейбусный парк пополнился на 39 единиц. Кроме того, город получил 127 новых автобусов «НефАЗ», работающих на газу. На конец прошлого года 60% из 600 казанских автобусов (эта цифра прозвучала в докладе, хотя ранее городские власти отчитывались о примерно 800 автобусах, выходящих на маршруты ежедневно) работали на газовом топливе.

Также в докладе была озвучена давняя мечта казанских властей пересадить большинство автомобилистов на общественный транспорт. От этого казанцам станет намного легче дышать. В планах сделать это к 2030 году. Вот только существует пара трудностей. Во-первых, как видно из доклада Маршаловой, автобусный парк сокращается, поэтому в час пик в салон все желающие просто не уместятся. Во-вторых, если бы казанский общественный транспорт ходил регулярно, особенно вечером, то люди сами бы в него начали пересаживаться.

В финале заседания депутаты голосованием утвердили предложенную концепцию устойчивого развития.