Первый пассажирский самолет Ту-214 протестировали в Казани

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Город
10 января 2025  14:41

В Казани 8 января состоялся успешный тестовый полет новейшего пассажирского самолета Ту-214, выпущенного на местном авиазаводе. Этот лайнер, строительство которого началось ещё в 2019 году, стал очередным шагом вперёд в российской авиации.

Первоначально планировалось, что первый рейс состоится до конца прошлого года, но завершение оборудования салона задержало запуск. Теперь же с регистрационным номером RA-64535, этот самолет откроет новую эру серийного производства Ту-214, как сообщает пресс-служба Казанского авиазавода.

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