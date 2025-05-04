Первый победный парад в Берлине: как это было

news_top_970_100
Россия/Мир
4 мая 2025  12:30

4 мая 1945 года в центре поверженного Берлина  состоялся первый торжественный парад советских войск. Местом проведения стала площадь у Бранденбургских ворот, рядом с разрушенным куполом Рейхстага. В параде приняли участие представители сухопутных сил СССР, США, Великобритании и Франции — всего около двух тысяч военнослужащих и порядка 50 единиц военной техники.

Парад принимали маршал Георгий Жуков и военный коментант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин. Советские солдаты шли в парадном строю в тех же гимнастёрках, в которых ещё несколько дней назад штурмовали столицу Германии.

В этом году Россия отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По решению президента Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества. Недавно глава Татарстана Рустам Минниханов вручил награды ветеранам, подчеркнув, что в современном облике страны есть огромный вклад каждого из них.

news_right_column_240_400
Новости
В «Казанском марафоне» поучаствовало свыше 35 тысяч человек
Никита Шлейхер выиграл серебро Суперфинала Кубка мира
Какие периоды жизни засчитываются в страховой стаж для пенсии в Татарстане
Какие периоды жизни засчитываются в страховой стаж для пенсии в Татарстане
«Вальс Победы» в Нижнекамске: студенты возродили атмосферу военных лет
Казань готовится к Параду Победы: как прошла генеральная репетиция
Первый победный парад в Берлине: как это было
Первый победный парад в Берлине: как это было
Татарстан выполнил 48% годового плана по вводу жилья
В Казани ограничат движение по улице Муштари из-за реконструкции коммуникаций