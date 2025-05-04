Первый победный парад в Берлине: как это было

4 мая 1945 года в центре поверженного Берлина состоялся первый торжественный парад советских войск. Местом проведения стала площадь у Бранденбургских ворот, рядом с разрушенным куполом Рейхстага. В параде приняли участие представители сухопутных сил СССР, США, Великобритании и Франции — всего около двух тысяч военнослужащих и порядка 50 единиц военной техники.

Парад принимали маршал Георгий Жуков и военный коментант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин. Советские солдаты шли в парадном строю в тех же гимнастёрках, в которых ещё несколько дней назад штурмовали столицу Германии.

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