Первый в 2025 году в Татарстане мальчик родился под бой курантов

В Татарстане первым ребенком, появившимся на свет в новогоднюю ночь, стал мальчик. Малыш родился в Перинатальном центре Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова в Казани в 0 часов 5 минут, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Вес новорожденного составил 3480 граммов, рост — 54 сантиметра. По шкале Апгар малыш получил 8 баллов, а врачи оценили его состояние здоровья как хорошее.

Всего за новогоднюю ночь в Татарстане на свет появились 66 детей, ставших первыми символами наступившего года.