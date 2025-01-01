Первый в 2025 году в Татарстане мальчик родился под бой курантов

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Республика
1 января 2025  15:52

В Татарстане первым ребенком, появившимся на свет в новогоднюю ночь, стал мальчик. Малыш родился в Перинатальном центре Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова в Казани в 0 часов 5 минут, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.  

Вес новорожденного составил 3480 граммов, рост — 54 сантиметра. По шкале Апгар малыш получил 8 баллов, а врачи оценили его состояние здоровья как хорошее.  

Всего за новогоднюю ночь в Татарстане на свет появились 66 детей, ставших первыми символами наступившего года.

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