Песков: вводить дополнительные указания регионам в борьбе с COVID-19 нет необходимости

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые указания регионам в борьбе с COVID-19 вводится не будут.

«Эта работа сейчас ведется и президентом (Владимиром Путиным), и правительством фактически на ежедневной основе», – отметил Песков.

Пресс-секретарь заявил, что губернаторы будут действовать с оглядкой на ситуацию на конкретном субъекте.

Ранее сообщалось, что ученый КФУ Павел Зеленихин рассказал, что штамм-омикрон по заразности гораздо сильнее, чем грипп. По его словам, чтобы минимизировать риски заражения омикроном, необходимо не только проводить ревакцнацию населения, но и соблюдать все меры защиты: носить маски и учитывать социальную дистанцию.