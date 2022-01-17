 Песков: вводить дополнительные указания регионам в борьбе с COVID-19 нет необходимости
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Песков: вводить дополнительные указания регионам в борьбе с COVID-19 нет необходимости

Пресс-секретарь главы страны заявил, что губернаторы будут действовать с оглядкой на ситуацию на конкретном субъекте.

Истории
17 января 2022  15:50
Автор:
Николай Лукоянов

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новые указания регионам  в борьбе с COVID-19 вводится не будут.

«Эта работа сейчас ведется и президентом (Владимиром Путиным), и правительством фактически на ежедневной основе», – отметил Песков.

Пресс-секретарь заявил, что губернаторы будут действовать с оглядкой на ситуацию на конкретном субъекте.

Ранее сообщалось, что ученый КФУ Павел Зеленихин рассказал, что штамм-омикрон по заразности гораздо сильнее, чем грипп. По его словам, чтобы минимизировать риски заражения омикроном, необходимо не только проводить ревакцнацию населения, но и соблюдать все меры защиты: носить маски и учитывать социальную дистанцию.

 

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