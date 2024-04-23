Песошин подписал запрет на купания в Голубых озерах Татарстана

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление Кабинета Министров региона о запрете на купание в Малом Голубом, Большом Голубом и Проточном озерах.

Отмечается, что также вводится ограничение на посещение территории этого заказника для татарстанцев и гостей. Например, в летний период – это ограничение будет действовать с 22:00 до 05:00. В осенний, зимний и весенний период – с 18:00 до 08:00.

Ранее мы писали, что в Татарстане провели опрос, в рамках которого более 90% опрошенных высказались в пользу защиты Голубых озер и соответственно, считают, что государство должно взять на себя управление системой озер. С 1994 года эта территория отнесена к разряду особо охраняемых. Тем не менее в последнее время возникает все больше сообщений о том, что на озерах произошли изменения, которые несут угрозу для их сохранности.