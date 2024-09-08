Певец Зульфат Зиннуров исполнил гимн своей семьи в прямом эфире на ТНВ

Известный татарстанский певец и ведущий Зульфат Зиннуров вместе с супругой Гульназ стали гостями телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ. В прямом эфире звездная пара рассказала о своих семейных традициях и подчеркнула важность участия в выборах.

Певец отметил, что считает своим гражданским долгом принять участие в выборах, ведь от решений народных избранников зависит будущее республики.

В финале эфира Зульфат и Гульназ порадовали телезрителей трогательным исполнением песни, которая была написана специально к их свадьбе и стала настоящим гимном их любви.

13-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!» прямо сейчас проходит на телеканале ТНВ. Так, например, одним из последних гостей стал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он рассказал, что наблюдается высокая активность избирателей, к полудню явка уже превысила 32%.

Для удобства граждан открыто почти три тысячи избирательных участков, работа которых продлится до 20:00. Напомним, что в республике избирают 100 депутатов Госсовета — 50 по партийным спискам и 50 по одномандатным округам. Более 16 тысяч общественных наблюдателей следят за ходом выборов депутатов Госсовета Татарстана. Это на две тысячи больше, чем ожидалось, сообщил глава республиканского Центризбиркома Андрей Кондратьев.