Питбайки - смертельная угроза для детей, предупреждает Госавтоинспекция РТ

Госавтоинспекция Татарстана обращается к жителям республики с призывом воздержаться от покупки питбайков для детей, подчеркивая, что эти транспортные средства представляют серьезную опасность.

«Питбайк – это не игрушка, а потенциальная угроза жизни и здоровью ваших детей», – предупреждают в Госавтоинспекции по РТ. «Мы сталкиваемся с трагическими последствиями, когда дети получают тяжелые травмы, а их семьи оказываются на грани отчаяния. Матери не могут найти покоя, видя своих детей в больничных палатах, а отцы сожалеют о том, что приобрели этот вид транспорта».

Автоинспекторы напоминают, что питбайки не предназначены для использования детьми. Они не соответствуют стандартам безопасности, не имеют необходимых средств защиты и часто становятся причиной серьезных аварий. «Мы не хотим видеть фотографии детей в разделе некрологов и не хотим выезжать на места ДТП, где пострадали дети», – подчеркивают в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает родителей быть ответственными и выбирать безопасные виды активного отдыха для своих детей, чтобы избежать непоправимых последствий.