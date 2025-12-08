По программам комплексного развития территорий в России ввели 3 млн кв. метров недвижимости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин подвел предварительные итоги реализации программ комплексного развития территорий (КРТ) и использования инфраструктурных кредитов. По его данным, в рамках проектов КРТ уже построено и введено в эксплуатацию 3 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

«Строительство жилья нельзя рассматривать изолированно от развития качественной инфраструктуры. Создаются продуманные кварталы с необходимой социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой. Расселяется ветхий и аварийный жилой фонд, вовлекаются в оборот неэффективно используемые участки», — отметил Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Параллельно активно используется механизм инфраструктурного кредитования. С 2022 года при поддержке средств инфраструктурного бюджетного кредита и специального казначейского кредита завершено более 780 объектов и мероприятий.

Эти меры уже принесли значительный экономический эффект. По словам вице-премьера, реализация проектов способствовала привлечению в регионы свыше 4,4 триллионов рублей внебюджетных инвестиций. Кроме того, было введено почти 35 миллионов квадратных метров жилья и создано порядка 170 тысяч новых рабочих мест.