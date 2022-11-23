 По просьбе казанцев дорогу к ЖК «Романтика» расширили
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По просьбе казанцев дорогу к ЖК «Романтика» расширили

Раньше на шесть домов здесь был всего один выезд.

Город
23 ноября 2022  10:15
Автор:
Ольга Ильина

В Казани расширили дорогу к жилому комплексу «Романтика». Ранее жители города обратились к мэру Ильсуру Метшину в прямом эфире, сообщив, что на шесть домов здесь только один выезд. Подъехать к подъездам не могли даже машины экстренных служб.

«Теперь дорогу расширили, и ситуация с пробками на въезде к жилым комплексам должна измениться в лучшую сторону», - сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ранее «КВ» сообщали, что дорога в обход Сокуров может появиться раньше, а у Мамадышского тракта в Казани построят две развязки. Рекордные 193,8 млрд рублей направили в этом году на строительство и реконструкцию дорог Татарстана. 

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