По уровню заработной платы Татарстан занимает первое место среди регионов ПФО

По уровню заработной платы Татарстан занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа. За январь 2025 года среднемесячная заработная плата составила 78003,2 рубля, что на 22,9% больше, чем за соответствующий период 2024 года.

В числе лидеров по уровню заработной платы следующие отрасли: информация и связь (121,2 тысячи рублей), добыча полезных ископаемых (116,7 тысячи рублей), обрабатывающие производства (103,2 тысячи рублей).

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в организациях внебюджетного сектора экономики Республики Татарстан установлена в размере 23200 рублей в месяц. В отношении работников бюджетных организаций действует минимальный размер оплаты труда (МРОТ в РФ) - 22440 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Согласно платформе поставки данных Управления Федеральной налоговой службы по РТ, количество организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимального уровня, за IV квартал 2024 года по сравнению с III кварталом 2024 года снизилось с 667 до 418.

За 2024 год по рекомендациям территориальных комиссий 165 татарстанских организаций доначислили 574 работникам заработную плату до уровня минимальной заработной платы на общую сумму 2,7 миллиона рублей. В 2025 году в целях доведения заработной платы до минимального уровня в 18 организациях произведены доначисления заработной платы до минимальной 40 работникам. Сумма доначислений за январь - март 2025 год составила 93,79 тысячи рублей.

Также одним из направлений по обеспечению соблюдения трудовых прав работников по вопросам оплаты труда является обеспечение своевременной выплаты заработной платы. По данному направлению в республике сложилось несколько форматов работы. В настоящее время ведется работа по образованию Республиканской межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате.

Также во взаимодействии с прокуратурой республики проводятся проверки организаций, задерживающих выплату заработной платы. За 2024 год проверены 468 работодателей, выявлено 554 факта несвоевременной выплаты заработной платы. По результатам проверок органами прокуратуры принимаются меры прокурорского реагирования.