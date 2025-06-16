По второму этапу Вознесенского тракта проехало 1,16 млн автомобилей

С момента ввода в эксплуатацию второго этапа Вознесенского тракта в Казани 10 марта 2025 года по новой дороге проехало свыше 1,16 млн автомобилей. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, среднесуточный трафик составляет более 12,3 тыс. транспортных средств, что соответствует 25,8% от общего потока на параллельном Мамадышском тракте.

Крупный инфраструктурный проект стоимостью 27 млрд рублей был реализован при федеральной поддержке. Торжественное открытие движения по участку состоялось 26 декабря 2024 года с участием заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина и главы Татарстана Рустама Минниханова.

Новая трасса оснащена современной системой взимания платы «Свободный поток», позволяющей автомобилистам проезжать без остановок. Оплатить проезд можно в течение пяти дней после поездки через официальный сайт проекта https://vtkazan.ru/, указав государственный номер транспортного средства.

Для оперативного решения вопросов, связанных с использованием трассы, работает единый номер поддержки 0216. Проект Вознесенского тракта стал частью масштабной программы развития дорожной инфраструктуры Татарстана, сочетающей строительство объектов федерального, регионального и местного значения.