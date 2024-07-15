Победители Игр БРИКС в Казани получат премии от ста тысяч

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Город
15 июля 2024  12:22
Автор:
Эндже Гарафиева

Российское Правительство утвердило выплаты победителям и призерам Игр стран БРИКС, которые прошли в Казани в июне. Чемпионы получат по 358,4 тысячи рублей, серебряные призеры – 179,2 тысячи, бронзовые – 107,5 тысячи.

Предусмотрены также премии для тренеров, подготовивших спортсменов. На поощрение участников Игр БРИКС будет направлено 274,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что игры БРИКС в Казани стали настоящим спортивным триумфом, собравшим тысячи атлетов из 82 стран и миллионы зрителей по всему миру.

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