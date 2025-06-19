Почему бойцы выбирают Татарстан для заключения контракта с ВС РФ

Боец с позывным Гроза, родом из Башкирии, недавно подписал контракт и сейчас служит на Донецком направлении. Он рассказал в интервью ИА «Татар-информ», что его решение было тщательно обдумано. Хотя семье было непросто, жена и родители поддержали его выбор. «Хватит сидеть на диване и обсуждать новости. Не могу больше смотреть, как гибнут ребята», — делится он.

Гроза выбрал Казань для заключения контракта, так как условия здесь лучше, чем в других регионах. Он узнал о возможностях в интернете, быстро прошел медкомиссию и обучение, а также получил обмундирование. Выплата составила 2,5 миллиона рублей. «Я не ради денег пошел, но они помогут моей семье», — говорит боец.

Татарстан действительно привлекает многих желающих служить. По словам начальника пункта отбора в Казани, здесь одни из самых высоких выплат — 2,5 миллиона рублей сразу после подписания контракта. Каждый новобранец получает комплект экипировки стоимостью около 40 тысяч рублей и проходит начальную подготовку.

Заместитель начальника пункта Игорь Булега отметил, что при подписании контракта замораживаются выплаты по кредитам и ипотекам до 10 миллионов рублей. Поэтому многие патриоты со всей страны выбирают Татарстан для службы, получая поддержку и финансовые гарантии.