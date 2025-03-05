Почтовые отделения Татарстана изменят график работы в честь 8 Марта

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Республика
5 марта 2025  09:18

В Татарстане почтовые отделения временно приостановят свою деятельность в Международный женский день, 8 марта. Однако это не коснётся тех отделений, где расположены пункты выдачи заказов, — они продолжат работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».  

Кроме того, 7 марта рабочий день почтовых отделений будет сокращён на один час. Исключение также составят отделения с пунктами выдачи заказов, которые будут функционировать без изменений.  

Доставка пенсий и пособий почтальонами будет осуществляться по графику, согласованному с республиканским Отделением Социального фонда России. Уже с 9 марта все почтовые отделения возобновят работу в стандартном режиме.  

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