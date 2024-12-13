Под Казанью фура столкнулась с легковым автомобилем

В страшной аварии, произошедшей сегодня на 782-м километре трассы М7 в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района Татарстана, фура столкнулась с легковым автомобилем марки «Лада Ларгус». В результате столкновения водитель легковой машины трагически скончался на месте происшествия.

После удара фура перевернулась, что стало причиной значительного затора на дороге, затруднившему движение множества автомобилей. Специалисты Госавтоинспекции Татарстана ведут расследование для выяснения всех обстоятельств этой трагедии.